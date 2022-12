Verteidigung „Krisensitzung” wegen Risiken beim Kauf von Tarnkappenjets

04. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Auf diesem von der U.S. Air Force zur Verfügung gestellten Bild fliegt ein F-35-Jet über Polen. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Bei Mitgliedern des Haushaltsausschusses im Bundestag gibt es Unzufriedenheit wegen möglicher Risiken beim geplanten Kauf des Tarnkappenjets F-35. Die „Bild am Sonntag” berichtete, dass es an diesem Montag eine „Krisensitzung” mit den zuständigen Ausschussmitgliedern geben solle. Auslöser sei eine geheime Vorlage, in der das Verteidigungsministerium vor erheblichen Risiken des Geschäfts warne.