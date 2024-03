Verteidigung Kühnert fordert Ende der Taurus-Debatte

12. März 2024 | Quelle: dpa

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert: Die SPD teilt die Entscheidung von Scholz zu Taurus-Lieferungen «vollumfänglich». Bild: Bild: dpa

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat ein Ende der Diskussion über die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine gefordert. „Ich habe den Eindruck, einige in der innenpolitischen Debatte in Deutschland haben so ziemlich all ihr politisches Kapital in den letzten Wochen auf diese Debatte rund um den Taurus konzentriert und können jetzt schwerlich damit umgehen, dass der Bundeskanzler eine Entscheidung getroffen hat”, sagte Kühnert im Deutschlandfunk.