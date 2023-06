Verteidigung Luftwaffen-Manöver über Deutschland auch Signal an Putin

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr mit Sonderlackierung «Air Defender 2023» landet am Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Bild: Bild: dpa

Das größte Luftwaffen-Manöver in der Geschichte der Nato soll auch ein Signal der Stärke an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden. Das machte US-Botschafterin Amy Gutmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zu der von der Deutschen Luftwaffe geführten Übung „Air Defender 23” klar, die am kommenden Montag beginnt und zehn Tage dauert. „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies (das Manöver) in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein”, sagte Gutmann.