Verteidigung Nouripour kritisiert Debatte über europäische Atombombe

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Wochenende säumigen Zahlern in der Nato damit gedroht, sie nicht mehr vor einem russischen Angriff zu schützen. Trump will im November wieder für das höchste Staatsamt kandidieren. In Deutschland hat seine Äußerung zu einer Debatte geführt, wie man sich auf einen Wahlsieg Trumps vorbereiten sollte. Dabei wird auch die Frage diskutiert, ob Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm benötigt für den Fall, dass die US-Atombomben aus Europa abgezogen werden.