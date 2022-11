Verteidigung Rüstungsindustrie: Bundesregierung hat kaum etwas bestellt

28. November 2022 | Quelle: dpa

Lars Klingbeil, SPD-Bundesvorsitzender, hatte der deutschen Rüstungsindustrie angesichts der Munitionsknappheit in der Bundeswehr nötigenfalls mit einer Beschaffung im Ausland gedroht. Bild: Bild: dpa

Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) hat die Warnung des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil mit einer Beschaffung im Ausland deutlich kritisiert. Es sei vielmehr so, dass die Bundesregierung bisher kaum Munition, Waffen und Ausrüstung bestellt habe, obwohl Unternehmen in Vorleistung gegangen seien, sagte Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.