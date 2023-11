Verteidigung Wadephul fordert mehr Tempo bei Ausrüstung der Bundeswehr

Es gebe Bestellungen, bei der Bundeswehr sei bisher aber fast nichts angekommen. „Selbst bei der Ersatzbeschaffung macht die Bundeswehr faktisch ein Minus. So richtig die Abgaben an die Ukraine sind, was Material und Munition angeht. Es ist in der aktuellen sicherheitspolitischen Situation nicht hinnehmbar, dass die Kompensation ausbleibt.” Mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sei klar geworden: „Wir brauchen ein Vielfaches dessen, was wir hatten.”