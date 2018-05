Die Bundeswehr hat ein Führungsproblem

Nach der aktuellen Vergleichsstudie des „Stockholm International Peace Research Institute“ (SIPRI) steht Deutschland in der Rangliste der Militärausgaben 2017 immerhin auf dem neunten Platz. Unter einer reinen Effizienzperspektive (und ohne moralische Bewertung) steht Deutschland im internationalen Vergleich extrem schwach da: Während Deutschlands Militär trotz 44,3 Milliarden Dollar (37 Milliarden Euro) an Ausgaben buchstäblich aus dem letzten Loch pfeift, schafft es Russland mit seinen 66,3 Milliarden Dollar teuren Streitkräften nicht nur, einen viel umfangreicheren Militärapparat inklusive Atomwaffen zu unterhalten. Es versetzt ganz Osteuropa in Furcht und Schrecken, hält in der Ostukraine einen eingefrorenen und in Syrien einen ziemlich heißen Stellvertreterkrieg am Laufen. Der Militärhaushalt ist für Putin und sein Regime eine höchst effektive Investition. Ähnliches gilt für die Türkei: Mit gerade einmal 18,2 Milliarden Dollar unterhält Erdogans Land eine Armee, die ihre Einsatzfähigkeit gerade in Nordsyrien unter Beweis stellte und seine Position als regionale Großmacht garantiert. Israel schafft es mit 16,5 Milliarden Dollar, Streitkräfte zu unterhalten, die nicht nur erwiesenermaßen dauereinsatzfähig sind, sondern auch noch über ein – inoffizielles – Atomwaffenarsenal verfügen.