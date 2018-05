Verteidigungsetat: Bessere Ausrüstung für die Bundeswehr – Kasernen sollen vollständig mit Waffen ausgestattet werden

Bisher allerdings bringen der Nato-Einsatz im Baltikum und zusätzliche Auslandsmissionen, etwa in Mali, den Mangelzustand der Armee fast täglich neu in die Schlagzeilen. In den laufenden Einsätzen kommt die Bundeswehr zwar mit Ach und Krach noch gerade eben mit ihrer Ausrüstung aus. Zurück aus den Einsätzen aber fehlt es den Soldaten an fast allem, um sich auf die nächsten Einsätze vorbereiten zu können.