Verteidigungsetat: Merkel: Zustand der Bundeswehr unbefriedigend

BerlinKanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in die Diskussion über den mangelhaften Zustand der Bundeswehr eingeschaltet – aber keine konkreten Zusagen für mehr Geld gemacht. „Der Zustand der Bundeswehr ist unbefriedigend“, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei einem Treffen von Kreisvorsitzenden ihrer Partei in Berlin.