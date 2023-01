Verteidigungsminister Boris Pistorius: Auf Lambrecht folgt Law and Order

Aber kann der Niedersachse auch Bürokratie und Prozess – und internationale Politik? Schließlich gilt es jetzt, das Verteidigungsministerium endlich durch dringend notwendige strukturelle Reformen zu führen, um Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Schon am Freitag steht ein Treffen der Nato-Partner in Ramstein an, bei dem es um die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard-2 an die Ukraine geht. Die sollen zum Teil auch aus der Industrie kommen.