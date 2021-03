Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bietet Impf-Mobilmachung der Bundeswehr an

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will, dass die Bundeswehr eigene Impfzentren eröffnet, in denen die Bevölkerung dann rund um die Uhr gegen das Coronavirus immunisiert wird. Die Ministerin sagte der WirtschaftsWoche, Soldatinnen und Soldaten stünden für diesen Einsatz längst bereit: „Wir haben uns bereits seit November 2020 mit weiteren Kräften der Bundeswehr auf die zusätzliche Unterstützung für die Impfung der Bevölkerung eingestellt.“



Damit spricht sie indirekt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (auch CDU) an, der die Impfkampagne der Regierung verantwortet und eine solche Entscheidung des Bundes veranlassen müsste.