Verteidigungsministerin Von der Leyen: Neuer CDU-Chef muss „eng und gut“ mit Merkel zusammenarbeiten

BerlinCDU-Vizechefin Ursula von der Leyen erwartet von der neuen Frau oder dem neuen Mann an der Spitze ihrer Partei eine enge Zusammenarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Wer auch immer gewählt werde, werde dies „mit dem festen Versprechen“, die Partei in der Wählergunst wieder nach vorn zu bringen, sagte von der Leyen am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“.