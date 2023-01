Verteidigungsministerium Merz: Scholz muss schnell über Lambrecht-Nachfolge entscheiden

CDU-Chef Friedrich Merz hat von Kanzler Olaf Scholz eine schnelle Entscheidung über die Nachfolge von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gefordert. „Mit diesem Wabern schadet man der Bundeswehr“, sagte Merz am Samstag in Weimar nach der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands. Lambrecht will nach Informationen von Reuters und anderen Medien am Montag ihren Rücktritt erklären. Sie sei von Anfang an mit der Aufgabe überfordert gewesen, sagte Merz.