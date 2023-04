Verteidigungsministerium Pistorius' Frauen-Kindergarten

Geht es um das Verteidigungsministerium und dessen Chef Boris Pistorius, muss ich gerade öfter an die Kita meines Sohnes denken. Und das kommt so: Wie auch im Ministerium kam es im Kindergarten vor kurzem zu einer Neuaufstellung der Gruppen. Mein Dreijähriger landete in einer reinen Jungengruppe – nach einer verwunderten Rückmeldung tat es allen Leid: Die Mischung von Jungen und Mädchen habe man zu wenig beachtet. „Der Arbeitsdruck, die begrenzten Möglichkeiten, Pardon!“