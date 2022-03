Verteidigungspolitik Deutsche Verteidigungspolitiker informieren sich über Israels Raketenabwehr

Strack-Zimmermann sagte: „Wir haben die Situation in Deutschland und Europa, dass wir seit vier Wochen einen Krieg im Herzen Europas erleben.“ Nach dem Besuch in Israel müsse man nun „in Ruhe gemeinsam in Berlin überlegen, was kommt überhaupt in der nächsten Zeit auf uns zu“. Es sei kein Geheimnis, dass Deutschland Lücken in der Boden- und Luftabwehr habe, „und auch angesichts des Krieges in der Ukraine sehen wir, dass wir diese Schwäche kompensieren müssen“.