Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wies die Vorwürfe in der „Augsburger Allgemeinen” zurück. Die Kanzler-Rede „enthielt ein klares Signal an unsere wichtigsten Verbündeten: Deutschland wird verteidigungspolitisch reifen”, sagte sie. In schnelllebigen Zeiten werde dann verlangt, dass sich dieser Prozess „in Echtzeit” abspiele. „Gerade in der Verteidigungspolitik muss aber ein Teil abseits der Öffentlichkeit geschehen, auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere ein Problem damit hat”, sagte Esken.