Verteidigungspolitik: Kramp-Karrenbauer erwartet Nato-Einigung über Truppenabzug in Afghanistan

Offiziell will er demnach seine Entscheidung am Mittwoch mitteilen. Daneben plant Medienberichten zufolge auch Großbritannien einen Abzug seiner Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September. Nahezu alle etwa 750 britischen Soldaten sollen aus dem Land zurück nach Hause beordert werden. Ohne Unterstützung der USA würden sie sich in Afghanistan schwertun, da sie auf amerikanische Stützpunkte und Infrastruktur angewiesen seien.