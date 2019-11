Verteidigungspolitik Viel Kritik an Kramp-Karrenbauers Bundeswehr-Vorstoß: „Waghalsige und uralte Ideen“

Kramp-Karrenbauer hatte am Donnerstag eine deutlich aktivere militärische Rolle Deutschlands gefordert – verbunden mit der Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrates. Es sei an der Zeit, dass Deutschland seine Interessen kraftvoller wahrnehme und gemeinsam mit den Partnern mehr Verantwortung übernehme, sagte die CDU-Chefin in einer Grundsatzrede vor dem Führungsnachwuchs der Bundeswehr in München.