Verteilung IW-Studie: Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen bleibt stabil

Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen in Deutschland hat nach einer IW-Studie in den vergangenen Jahren nicht weiter zugenommen. Seit dem Jahr 2005 schwanke die Ungleichheit in den verfügbaren Haushaltseinkommen auf einem nahezu unveränderten Niveau und sei nach aktueller Datenlage im Jahr 2017 auch nicht signifikant höher als im Jahr 2009.