Vertrauensverlust: „Bankrotterklärung“ – Facebooks Unwissenheit im Datenskandal empört deutsche Politiker

Mitte März wurde bekannt, dass die britische Analyse-Firma Cambridge Analytica unrechtmäßig an Informationen von Millionen Facebook-Usern gekommen war - ohne deren Wissen. In einem Brief an die EU-Kommission teilte das Unternehmen heute mit, dass Daten von bis zu 2,7 Millionen EU-Bürgern unerlaubt bei einer Analysefirma gelandet sind.