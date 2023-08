Verwaltung Warum wir neu über Bürokratie nachdenken müssen

Ermutigt haben mich dabei die Erkenntnisse aus einem großen Studienprojekt der Stiftung Familienunternehmen. Darin haben Forscher vier Regelwerke aus Brüssel in vier verschiedenen Ländern vergleichend untersucht. Das Centres for European Policy Network (CEP) hat die juristische Umsetzung geprüft, zum Beispiel hinsichtlich des sogenannten Gold Plating, also der Übererfüllung der EU-Vorgaben. Und das Institut Prognos hat insgesamt 177 Unternehmen und Experten zur Schätzung des nötigen Aufwands befragt.