Verwaltung Zeitplan für nächstes Bürokratieentlastungsgesetz steht

06. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bürger und Unternehmen sollen künftig von überflüssigen Auflagen und behördlichem Papierkram entlastet werden. Bild: Bild: dpa

Die Staatssekretärsrunde der Bundesregierung zum Bürokratieabbau strebt für August einen Kabinettsbeschluss zu Vorhaben an, die Bürger und Unternehmen von überflüssigen Auflagen und Papierkram entlasten sollen. Wie aus einem Beschluss der Runde vom vergangenen Mittwoch hervorgeht, wollen die Ministerien in ihren Eckpunkten für das geplante Bürokratieentlastungsgesetz IV auch Vorschläge von Verbänden aufgreifen, die kürzlich an einer Umfrage des Bundesjustizministeriums zu den größten bürokratischen Hindernissen teilgenommen hatten.