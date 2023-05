Verwaltungsdigitalisierung Strategien gegen das Digitaldesaster: Wie Deutschlands Verwaltung gerettet werden kann

Wie die Praxis in unserem Nachbarland Dänemark zeigt, braucht es dafür eine teamorientierte Verzahnung der Vollzugs-, Digital- und Prozess-Expertise im frühen Stadium der Gesetzesgenese. Dieses Zusammenwirken sollte die jeweils politisch gewünschten Zielvorgaben in digitalkonforme Regelungen übersetzen sowie technischen Sachverstand – insbesondere in Gestalt von Entwicklerteams – einbinden, um so konsistente digitale Verwaltungsverfahren von Grund auf standardisiert zu entwickeln.



In diesen Verfahren sollten unbedingt auch die Landesverwaltungen früh eingebunden sein, um digitale Prozesskenntnisse und Vollzugsblickwinkel zu integrieren. Denn am Ende gilt auch hier: Wenn die Verwaltung digital erfolgreich agieren will, muss sie auch digital denken.



