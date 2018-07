Verwaltungsgericht Aachen: Verurteilter Terrorhelfer darf nach Tunesien abgeschoben werden

Der Tunesier, der seit dem Jahr 2000 in Deutschland lebt und zuletzt in Aachen gewohnt hatte, war im Juni 2016 vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann, nach Überzeugung der Richter ein höherrangiges Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland, hatte laut Urteil bei der Schleusung von Dschihadisten geholfen, die sich dem IS anschließen wollten.