Der Personalratschef des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, klagt, dass seit 2015 unter der Leitung von Hans-Jürgen Weise die Asyl-Entscheidungen „wie am Fließband“ getroffen worden wären. Waren die Entscheidungen des BAMF generell nicht gut genug begründet?

Das ist auch mein Eindruck, ja. Aber die Mitarbeiter konnten nicht gründlich sein, weil es einfach zu viele Verfahren waren. Es ging in keiner Weise um Qualität, sondern um möglichst schnelles Durchwinken. Den Vorwurf mache ich nicht den Mitarbeitern. Der Druck war einfach zu groß. So wurde die gründliche Prüfung in vielen Fällen an die Gerichte verlagert. Dazu kam die Problematik, dass oft der eine Mitarbeiter die Antragsteller anhörte und ein anderer dann darüber entschied. Das ist so, als ob ein Richter eine mündliche Verhandlung führt und ein anderer dann das Urteil fällt.