Verwirrende Zahlen Warum der Vergleich von Mietpreisen so schwierig ist

Das liegt auch an strukturellen Problemen. So erfassen qualifizierte Mietspiegel die Daten der letzten vier Jahre und müssen zudem nur alle zwei Jahre aktualisiert werden. Da die Immobilienpreise derzeit so schnell steigen, führt das dazu, dass die Mietspiegel den echten Preisen in der Regel deutlich hinterherhinken. Mietervertreter freut das freilich. Der Mieterbund fordert gar, den Betrachtungszeitraum auf zehn Jahre zu verlängern, „mindestens“. Das würde die Vergleichsmieten noch einmal drastisch senken – und damit noch stärker von der Realität entkoppeln. Das dürfte nicht umsetzbar sein: Die Deutsche Wohnen setzte sich deshalb in Berlin vor Gericht durch, weil sie anhand von Vergleichswohnungen beweisen konnte, dass die von ihr angesetzten Mieten eher der tatsächlichen Preisentwicklung entsprachen als der Mietspiegel.