Verzugs- und Erstattungszinsen Sinkt der Steuerzins auf Null?

Die bürokratischste Position vertritt ausgerechnet das inzwischen FDP-geführte Bundesfinanzministerium. So sprach sich die Parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel (FDP) gegenüber der Zeitung „Die Welt“ für einen flexiblen Zinssatz aus, in Anlehnung an den Basiszinssatz der Bundesbank. Dieser aber wird ständig neu festgesetzt. Folglich müssten die Finanzbehörden ständig einen neuen Zins anwenden, wenn sie Steuernachforderungen oder auch -erstattungen ermittelt haben.