Vier Jahre Dauerkrise Endemie der Empörung

Der seit vier Jahren anhaltende Ausnahmezustand hat zuvor fahrlässig vernachlässigte Themen stärker in den Fokus gerückt: Neben dem immensen Bedarf an Bodenschätzen anderer Kontinente zeigen die aktuellen Huthi-Attacken im Roten Meer ein weiteres Mal die Verwundbarkeit ganzer Volkswirtschaften durch unterbrochene Schifffahrtswege auf. Ob verlangsamte Containertransporte, die zu Lücken in Regalen und stehenden Fließbändern führen, oder der bange Blick auf die Zukunft Taiwans als Chipfabrik der Welt: Plötzlich begrüßen auch Normalbürger die Ansiedlungspläne für eine neue Halbleiter-Produktion in Dresden und eine Batteriefabrik in Heide. War wenige Jahre zuvor Skepsis bezüglich der Verwendung chinesischer Telekommunikationstechnik im deutschen 5G-Netz ein kaum beachtetes Randthema, lösen inzwischen umstrittene Entscheidungen wie die Beteiligung aus dem Reich der Mitte an einem Hamburger Hafenterminal wochenlange Diskussionen aus. Es überraschte nicht, als die Kürzung der Bundesmittel für Deutschlands einzige Batteriezellen-Forschungsfertigung in Münster vernehmbar auf Kritik stieß. In deutschen Wohnzimmern ist nunmehr Thema, dass die Bundeswehr – jüngst durch die russische Veröffentlichung ihrer geheimen Gesprächsinhalte unter Druck gesetzt – über zu wenige einsatzbereite Panzer und Flugzeuge sowie im Ernstfall nur über Munition für einige Tage verfügt. Viele Menschen beschäftigt, ob Europa nach einem Wahlerfolg Trumps angesichts seiner NATO-Aussagen ein ausreichendes eigenes Abschreckungspotenzial aufbieten kann.