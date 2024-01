Vier von zehn Rentnern Viele Rentner haben weniger als 1250 Euro Netto-Einkommen

21. Januar 2024 | Quelle: dpa

«Die Rentnerinnen und Rentner sind die Hauptverlierer der Inflation», sagt der Linke-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch. Bild: Bild: dpa

Vier von zehn Rentnern in Deutschland (42,3 Prozent) müssen mit einem Netto-Einkommen von weniger als 1250 Euro im Monat auskommen. Von den knapp 7,5 Millionen Betroffenen sind mehr als 5,2 Millionen Frauen, wie aus Berechnungen des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage des Linke-Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch hervorgeht. Das sind mehr als 53 Prozent aller Rentnerinnen in Deutschland. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntag) über die Zahlen berichtet, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Das Statistische Bundesamt verweist in seiner Auswertung auf Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.