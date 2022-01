Vierte Impfung Warum sich der Omikron-Impfstoff verzögert

Doch während Biontech erste Dosen des Omikron-Impfstoffs bereits in wenigen Wochen liefern könnte, zögert und zaudert die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA bei der Zulassung. Trotz der Rekordzahlen an Infektionen bremst die Behörde mit Sitz in Amsterdam den Booster vorerst aus – weshalb womöglich Länder außerhalb der EU schneller bedient werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht von einem „Problem“.



