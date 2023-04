Viessmann-Debatte Die Pumpe der Nation bebt

Business as usual, globalization at its best – das also ist Russwurms Botschaft. Dass ein BDI-Chef offene Märkte hochhält und gleich die Gelegenheit für ein kurzes Loblied auf eine deutsche Unternehmensperle nutzt – geschenkt. Interessant an seiner Antwort ist, dass sie in ihrer positiven Grundgelassenheit eher den Reaktionen von SPD und Grünen ähnelt, während von den Liberalen über die Union bis hin zu manch anderem Verband die Lautstärke am Panikregler teilweise ziemlich hochgedreht wird.