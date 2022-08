Viessmann Der Kanzler, der Heizungskönig und das Problem mit alten Häusern

Zentrale Frage ist deshalb, wie schnell es in Deutschland gelingen kann, Millionen alter Heizungen auszutauschen, zumal Gasheizungen neben Ölkesseln ebenfalls ersetzt werden müssen. Max Viessmann, der 2017 in die Unternehmensspitze aufgerückt ist und sein Vater Martin Viessmann, wollen Scholz am Dienstag erklären, welchen Beitrag sie dazu leisten können. Bei Neubauten solle man auf Wärmepumpen setzen, in Kombination mit Photovoltaik und einem Stromspeicher, empfiehlt CEO Max Viessmann.