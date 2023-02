Vizekanzler Lindner bei Bundeswehr in Mali: „Tragen große Verantwortung”

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner in Bamako. Bild: Bild: dpa

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner macht sich vor Entscheidungen über ein weiteres Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Mali selbst ein Bild vor Ort. „Die Stabilität Westafrikas hat eine wichtige Bedeutung für die Sicherheit Europas. Entscheidend für den Erfolg ist aber, dass unser Engagement von der Regierung in Bamako unterstützt wird”, sagte Lindner, der am Donnerstag auch das UN-Feldlager am Rande der Stadt Gao besuchte.