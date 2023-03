Volksentscheid Berliner entscheiden über mehr Tempo beim Klimaschutz

26. März 2023 | Quelle: dpa

Bei einem Volksentscheid können Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, ob die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral werden soll. Bild: Bild: dpa

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Die EU will bis 2050 soweit sein. Berlin soll dieses Ziel in sieben Jahren schaffen - wenn es nach den Initiatoren eines in dieser Form bisher einmaligen Volksentscheids geht. Am Sonntag können Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, ob es auf dem Weg zur Klimaneutralität in der Hauptstadt deutlich mehr Tempo geben soll. Das Bündnis „Klimaneustart” hat monatelang Unterschriften gesammelt und die Abstimmung durchgesetzt.