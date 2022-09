Volkswagen: FDP will keine Politiker mehr im VW-Aufsichtsrat

Die FDP will keine niedersächsischen Politiker mehr im Aufsichtsrat des Automobilkonzerns VW. „Ich plädiere dafür, dass weder der niedersächsische Ministerpräsident noch ein Minister Mitglied im VW-Aufsichtsrat sein sollten“, sagte der FDP-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl, Stefan Birkner, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.