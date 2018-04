Volkswagen: Was die Politik von der neuen VW-Spitze erwartet

VW hatte am Dienstag überraschend einen Umbau des Vorstands angekündigt: Konzernchef Matthias Müller muss gehen, nach Handelsblatt-Informationen soll Markenchef Diess Nachfolger werden. Der Wechsel an der VW-Spitze könnte bereits am kommenden Freitag bei einer Sitzung des Aufsichtsrats beschlossen werden.