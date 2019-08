Vollgeparkte Gehwege und Unfälle Was deutsche Städte gegen das E-Scooter-Chaos tun

Stuttgart:

Seit dem 07. August dürfen Verleiher in Stuttgart an den Start gehen, die eine Vereinbarung mit der Stadt getroffen haben. Namentlich sind das die Unternehmen Circ, Lime und Voi. Dass es in Stuttgart etwas länger gedauert hat, hängt wohl mit den Regulierungen in der Selbstverpflichtung zusammen: „Zum Start haben wir den Anbietern keine klaren Verbote wie „No-Go-Areas“ aufgebrummt. Wir haben lediglich deutlich gemacht, dass wir die E-Scooter direkt an ÖPNV-Haltestellen, in Fußgängerzonen und Parks nicht sehen wollen. Diese Vorgaben sollen sie als Betreiber an ihre Nutzer weitergeben, damit diese sie von sich aus befolgen“, erklärt Ralf Maier-Geißer aus dem Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität der Stadt. Allerdings: In der zentralen Stuttgarter Innenstadt darf jeder Anbieter am Morgen höchstens 100 Scooter aufstellen. Insgesamt soll eine Roller-Flotte nicht größer als 800 Tretroller sein – so sieht es die Selbstverpflichtung der Stadt vor.