Von EEG bis Stromsteuer „Wir brauchen ein Akzeptanz-Paket für den Ausbau der Erneuerbaren“

Eine der umstrittensten Zielvorgaben der neuen Bundesregierung betrifft dabei das Zwei-Prozent-Ziel. So viel Fläche soll künftig bundesweit für Windräder zur Verfügung stehen. Ob das überall zu schaffen sein wird – und was passiert, wenn nicht – ist vollkommen offen. Man dürfte, sagt Niedersachsens Minister, die Debatte deshalb nicht auf diese zwei Prozent verengen. „Wir müssen weniger darüber sprechen, was auf den zwei Prozent nicht geht, sondern was wir woanders mehr tun können. Wenn wir bundesweit etwa in einem Fonds rund eine Milliarde Euro für mehr Arten- und Naturschutz in die Hand nehmen, kommen wir sehr schnell zu sehr guten Erfolgen.“