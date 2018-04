„Von Facebook erwarte ich mehr“: Justizministerin Barley ist enttäuscht von Zuckerberg-Auftritt vor US-Kongress

„Verstöße gegen das Datenschutzrecht werden hart bestraft“, so die Ministerin. „Vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes als Geldbuße werden auch großen Digitalkonzernen richtig wehtun.“ Dafür brauche es auch starke Datenschutzaufsichtsbehörden – in Deutschland und Europa. „Nur so werden wir erreichen, dass die Unternehmen wirklich Verantwortung übernehmen“, sagte Barley.