Von null auf 200 Der überaus ambitionierte Batteriezellen-Plan des Wirtschaftsministers

Dieses Ziel in den kommenden sechs beziehungsweise elf Jahren zu erreichen, ist mehr als ambitioniert: Bislang gibt es in Europa gerade einmal Zellfertigungskapazitäten von gut zehn GWh – die alle von asiatischen Herstellern aus China, Japan und Korea produziert werden. In Deutschland ist derzeit der Bau von nur einer sogenannten Gigafabrik mit 14 GWh Kapazität geplant, die der chinesische Hersteller CATL bei Erfurt errichten will. Deutsche und europäische Unternehmen sind bislang kaum an dem Geschäft beteiligt, haben, wie Varta, allenfalls Pläne, eine Fabrik aufzubauen, was Jahre dauern kann.