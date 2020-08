Von Reiseimpfung bis Coronatest: Selbstzahlerleistungen im Fokus

Wer sich ohne besondere Gründe auf das Coronavirus testen lassen will, zahlt in der Regel selbst. Bei einem Antikörpertest auf das Virus springt die Kasse noch seltener ein. Beide Untersuchung gelten in fast allen Bundesländern als individuelle Gesundheitsleistung, kurz IGeL - und damit zu einer umstrittenen Kategorie, für die die gesetzlich Versicherten jährlich etwa eine Milliarde Euro ausgeben.