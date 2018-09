Von wegen Angebot und Nachfrage Wieso Markt und Staat in der Pflege versagen

Die Realität sieht anders aus. In keinem Bereich in Deutschland übersteigt die Nachfrage das Angebot so dramatisch wie in der Altenpflege. Schon heute sind mehr als 15.000 bestehende Pflegestellen unbesetzt. Einer neuen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts IW Köln zufolge, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, kommen auf 100 ausgeschriebene Stellen für Altenpfleger gerade einmal 22 Fachkräfte. Und die Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der offenen Stellen sogar doppelt so hoch ist. Bis 2030 soll die Lücke laut Prognose des Deutschen Pflegerats auf 200.000 unbesetzte Stellen anwachsen. Ein Grund ist, dass die Zahl der Pflegebedürftigen laut IW Köln von heute drei Millionen auf dann vier Millionen anwachsen könnte.