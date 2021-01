Von Zeugen entlastet Scheuer kommt wieder durch

Im Vordergrund stand am Donnerstag zunächst eine erneute Zeugenaussage des früheren Verkehrsstaatssekretärs Gerhard Schulz. Seine Befragung dauerte am Abend an. Danach sollte noch der frühere Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) als Zeuge gehört werden, seine Befragung könnte bis in die Nacht dauern. Scheuer soll am 28. Januar erneut als Zeuge aussagen.