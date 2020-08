Vor 20 Jahren kam die Green Card „Kleine und mittelständische Unternehmen haben profitiert“

Was die Zahlen angeht, war das Programm tatsächlich recht bald hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Schätzungen hatten vorher einen Bedarf von bis zu 75.000 Fachkräften in der Branche ausgemacht. 20.000 Green Cards wollte die Regierung vergeben, nur gut 13.000 wurden es am Ende, wie aus dem Migrationsbericht 2005 hervorgeht.



Den Erfolg oder Misserfolg allein daran zu bemessen, halten Experten aber für zu undifferenziert. „Zahlenmäßig war es ein kleines Programm“, sagt Franziska Schreyer vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, die sich damals eingehend mit der Green Card beschäftigt hat. „Für den politischen Wandel aber war es schon sehr bedeutend.“ Auch wenn am Ende gar nicht so viele kamen: Um hochqualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten zu werben, sei ein politisches Novum in Deutschland gewesen.