Vor Berlin-Besuch: Chinas Ministerpräsident plädiert vor Scholz-Treffen für Suche nach Gemeinsamkeiten

Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, trotz Differenzen nach Gemeinsamkeiten zwischen der Volksrepublik und Deutschland zu suchen. „Die heutige Welt befindet sich in einer Phase von Chaos und Wandel“, heißt es in einer von der chinesischen Botschaft verbreiteten schriftlichen Rede. Deutschland und China sollten „die Tradition der Freundschaft“ hochhalten und die Kontakte intensivieren, erklärte er. Li war zusammen mit einigen Ministern am Sonntag in Berlin angekommen, am Montag ist unter anderem ein Treffen mit Kanzler Olaf Scholz geplant.