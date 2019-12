Vor Bundesparteitag: BDI-Präsident Kempf kritisiert SPD Klima- und Steuerpolitik

Der Präsident des Industrieverbands BDI, Dieter Kempf, hat unmittelbar vor dem SPD-Bundesparteitag die geplanten Beschlüsse der Sozialdemokraten in der Klima- und Steuerpolitik kritisiert. „Die Forderung nach einer Senkung der Strompreise ist wohlfeil, ohne eine einzige Idee zur Konkretisierung bleibt sie eine Floskel“, sagte Kempf den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ laut Vorabbericht. Die geforderte Quote für Elektroautos zur Stärkung der Elektromobilität sei „überflüssig und bringt kein zusätzliches E-Auto auf die Straße“, betonte Kempf. Und der CO2-Preis werde in dem Leitantrag für den Parteitag „rein nach sozialpolitischen Aspekten“ behandelt, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Industrie zu berücksichtigen.