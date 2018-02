Vor CDU-Parteitag: Union diskutiert über Rechtsruck der Partei

Am Sonntag treffen sich die Spitzengremien der CDU, um den Sonderparteitag am Montag vorzubereiten. Merkel will den Führungsgremien bekanntgeben, wer die sechs CDU-Minister in der angestrebten großen Koalition sein sollen. CSU-Chef Horst Seehofer kritisierte dies. „Posten soll man erst verteilen, wenn eine Regierung auch steht“, sagte er der “Augsburger Allgemeinen“. Der sächsische CDU-Abgeordnete Marian Wendt sagte dem RND, er könne beim Parteitag dem Koalitionsvertrag nur dann zustimmen, wenn sich in der Kabinettsliste auch ostdeutsche und junge Vertreter fänden.