Vor Coronagipfel Schrittweise Lockerungen: Das steht im Beschlussentwurf des Kanzleramts

Um das Impfen zu beschleunigen, sollen im April nach einem Papier des Gesundheitsministeriums auch die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Denn ab April überstiegen die gelieferten Mengen an Impfdosen die Kapazitäten der Impfzentren, heißt es. Zudem will das Gesundheitsministeriums die Teststrategie so ändern, dass allen bis Ende Juni zwei kostenlose Schnelltests pro Woche angeboten werden. Dafür sollen weitere Testzentren aufgebaut werden, wie aus einem Reuters vorliegenden Papier des Ministeriums für die Änderung der Teststrategie hervorgeht. Wie zuvor berichtet, rechnet die Bundesregierung mit monatlichen Kosten von 540 bis 810 Millionen Euro. Diese Schätzung basiert laut Papier auf der Annahme, dass sich wie in anderen EU-Ländern mit kostenlosen Testangeboten rund zwei bis 2,5 Prozent der Bevölkerung pro Tag testen lassen. Anfang Juni soll eine Überprüfung stattfinden. Bund und Länder wollen am Mittwoch entscheiden, ab wann genau die kostenlosen Tests angeboten werden sollen.