Vor der Wiederholungswahl in Berlin Zwischen Wahl und Wohnungsnot: Was in Hamburg besser läuft als in Berlin

Herr Professor Battis, Hamburg hat halb so viele Einwohner wie Berlin, beide Stadtstaaten haben pro Kopf etwa genauso viele öffentlich Beschäftigte des Landes. Warum funktioniert die Verwaltung in der Hauptstadt nicht, obwohl sie allein durch ihre Größe schon effizienter arbeiten könnte?

Ulrich Battis: In Berlin beanspruchen die zwölf Bezirke, dass sie wie eigene Großstädte behandelt werden. Ein Bezirk hat im Schnitt 300.000 Einwohner. Jeder Bezirksbürgermeister fühlt sich gleich wie ein veritabler Bürgermeister. So regeln die Bezirke vieles uneinheitlich und für sich. Das hat absurde Züge, weil zum Beispiel Genehmigungen oder Behördengänge in Charlottenburg anders ablaufen als in Reinickendorf auf der anderen Straßenseite.