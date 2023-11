Vor Erdogan-Besuch: „In der Türkei gibt es Boykottaufrufe gegen deutsche Unternehmen“

Die Inflation ist im Herbst 2023 mit 61 Prozent weiter auf einem sehr hohen Niveau, das Wirtschaftswachstum schwächelt: 2021 lag es bei elf Prozent, sackte dann 2022 auf nur fünf Prozent in 2022 ab, fürs laufende Jahr werden nur noch vier Prozent Wachstum prognostiziert, hinzu kommen die rechtlichen Unsicherheiten. Ein attraktiver Standort sieht anders aus, oder?

Das Wirtschaftswachstum ist vergleichsweise immer noch auf einem hohen Niveau, und die Inflation ist für die Kaufkraft vor Ort ein Problem, nicht aber für Exportunternehmen. Die Türkei bietet eine tolle Infrastruktur, eine junge, dynamisch wachsende Gesellschaft, im Vergleich mit anderen EU-Ländern ist das Lohnniveau vergleichsweise gering, die Produktivität aber hoch, was beispielsweise für Bekleidungs- und Geräteproduktion attraktiv ist. Und mit 83 Millionen Menschen haben Deutschland und die Türkei zwar ähnlich große Bevölkerungszahlen, aber die Menschen sind hier im Schnitt deutlich jünger: Auf acht Millionen Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland kommen in der Türkei mit 20 Millionen Schülern mehr als doppelt so viele. Dazu ist die Türkei ideal gelegen als Standort zwischen Europa und Asien.